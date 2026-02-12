Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 21:48

Экс-совладельца Fesco назвали организатором ОПГ

Прокурор Мещанского суда назвал экс-совладельца Fesco Рабиновича создателем ОПГ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Бывший совладелец транспортной группы Fesco Михаил Рабинович, по версии следствия, создал преступную группу для хищения средств Владивостокского морского торгового порта, цитирует РБК слова прокурора Мещанского районного суда Москвы. В ходе заседания решался вопрос об аресте двух других фигурантов дела.

В суде рассматривается ходатайство следствия о заключении под стражу экс-главы совета директоров Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании Бориса Иванова. Их обвиняют в растрате 885 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии правоохранителей, ущерб был нанесен Владивостокскому морскому торговому порту.

Следствие считает Рабиновича организатором преступной группы, — заявил прокурор в ходе заседания.

На сегодняшний день Рабинович скрылся от суда и следствия. Также в розыск объявлен бывший президент Fesco Аркадий Коростелев. Вероятно, он успел покинуть территорию России.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бывшего председателя совета директоров транспортной группы Андрея Северилова и вице-президента компании Бориса Иванова. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обоих фигурантов под стражу на два месяца.

Fesco
суды
хищения
ОПГ
