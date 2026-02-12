Экс-совладельца Fesco назвали организатором ОПГ

Бывший совладелец транспортной группы Fesco Михаил Рабинович, по версии следствия, создал преступную группу для хищения средств Владивостокского морского торгового порта, цитирует РБК слова прокурора Мещанского районного суда Москвы. В ходе заседания решался вопрос об аресте двух других фигурантов дела.

В суде рассматривается ходатайство следствия о заключении под стражу экс-главы совета директоров Fesco Андрея Северилова и вице-президента компании Бориса Иванова. Их обвиняют в растрате 885 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии правоохранителей, ущерб был нанесен Владивостокскому морскому торговому порту.

Следствие считает Рабиновича организатором преступной группы, — заявил прокурор в ходе заседания.

На сегодняшний день Рабинович скрылся от суда и следствия. Также в розыск объявлен бывший президент Fesco Аркадий Коростелев. Вероятно, он успел покинуть территорию России.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали бывшего председателя совета директоров транспортной группы Андрея Северилова и вице-президента компании Бориса Иванова. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обоих фигурантов под стражу на два месяца.