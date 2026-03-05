Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 04:20

Врач назвала идеальный завтрак на 8 Марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Идеальным началом дня на 8 Марта станет салат из ягод и фруктов, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. По ее словам, к завтраку также можно подать ломтик красной рыбы, миндаль и грецкие орехи.

Организм после ночного отдыха нуждается в пище, которая легко переваривается. Тяжелая, жирная еда может вызвать дискомфорт и сонливость. Таким образом, праздничное утро — отличный повод включить в рацион больше свежих фруктов, ягод и овощей, богатых витаминами и антиоксидантами. Конечно, без сладостей в праздник не обойтись, но важно не переборщить. Лучше отдать предпочтение натуральным подсластителям или небольшим порциям десертов, — поделилась Сухорукова.

Она подчеркнула, что вареные яйца, яйца пашот или омлет с овощами — это отличный источник легкоусвояемого белка. По словам Сухоруковой, к ним можно добавить немного зелени и помидоров. Также гастроэнтеролог отметила, что к такому завтраку можно подать стакан свежевыжатого апельсинового сока.

Нежирный творог или йогурт — прекрасная альтернатива для тех, кто предпочитает молочные продукты. Можно добавить орехи или немного меда. Небольшой кусочек слабосоленой красной рыбы — источник омега-3 жирных кислот, полезных для сердца и мозга. Овсянка, гречка и киноа, в свою очередь, обеспечат длительное чувство сытости и зарядят энергией. Небольшая горсть миндаля, грецких орехов или семян чиа добавит полезных жиров и клетчатки, — добавила Сухорукова.

Она порекомендовала исключить из утреннего меню блины с большим количеством масла, жирные колбасы и жареный бекон, так как они могут вызвать тяжесть в желудке и изжогу. Торты, пирожные и булочки с кремом, по словам врача, содержат много сахара и трансжиров. Также Сухорукова предупредила, что кофе натощак в больших количествах может раздражать слизистую желудка.

Ранее нутрициолог Юлия Чернобровкина посоветовала весной включать в рацион продукты, богатые триптофаном и витаминами группы B. По ее словам, также важно не забывать о возможном дефиците магния.

питание
советы
врачи
продукты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
