04 марта 2026 в 20:30

Сколько грамм дрожжей в чайной ложке: ведем расчеты без весов, подручными средствами

Как понять вес дрожжей с помощью чайной ложки — магия без весов на кухне
В чайной ложке помещается около 3–4 граммов сухих дрожжей — это стандартный объем без горки. Если говорить точнее: с горкой выходит примерно 5 граммов, без горки — 3 грамма. Запомнить это просто, и тогда весы на кухне нужны гораздо реже.

Что такое дрожжи и зачем они нужны

Дрожжи — это живые микроорганизмы, которые «поднимают» тесто, делая его пышным и воздушным. Без них не получатся пышный хлеб, мягкие булочки, пироги или пицца. Дрожжи активируются в теплой среде, начинают выделять углекислый газ — и тесто растет прямо на глазах. Это настоящая живая магия на кухне.

Какими бывают дрожжи и как их измерить без весов

Дрожжи бывают нескольких видов:

  • сухие (гранулированные) — самые популярные, продаются в пакетиках по 7–11 г;

  • быстродействующие (инстантные) — похожи на сухие, не требуют предварительного растворения;

  • свежие (прессованные) — продаются брикетами, влажные и плотные;

  • жидкие — редкость, используются в промышленной выпечке.

Измерить без весов проще всего чайной или столовой ложкой. Столовая ложка вмещает около 10–12 граммов сухих дрожжей.

Сколько граммов дрожжей в чайной ложке: сухие и свежие

Вот удобная шпаргалка:

  • сухие дрожжи — 3 г (без горки) или 5 г (с горкой);

  • быстродействующие — примерно столько же, что и сухие;

  • свежие прессованные — чайная ложка вмещает около 4–5 г, но их обычно измеряют кусочками: 1 г сухих = 3 г свежих.

Это значит, что стандартный пакетик сухих дрожжей (7 г) равен примерно 21 г свежих прессованных.

Дрожжи — незаменимый помощник в выпечке, и умение работать с ними без весов экономит время и нервы. Теперь вы знаете, сколько граммов дрожжей в чайной ложке: в среднем это 3–5 г в зависимости от вида и наполненности ложки. Пользуйтесь этой шпаргалкой каждый раз, когда встаете к плите, — и ваша выпечка всегда будет удачной.

кулинария
советы
готовка
лайфхаки
дрожжи
вес
ложки
Виктория Семенова
В. Семенова
