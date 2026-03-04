Путин раскрыл, почему растут цены на газ в Европе Путин: цены на газ в ЕС растут из-за платежеспособных клиентов

Увеличение стоимости газа на европейском рынке происходит из-за появления более выгодных покупателей, а не в результате сокращения объемов поставок, заявил президент России Владимир Путин журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, этом способствовали события на Ближнем Востоке.

Никто не сократил поставки, а цены взлетели уже до $700 (54 тыс. рублей за тысячу кубов - NEWS.ru). Почему? Из-за общей ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных, в данном случае на газовых рынках из-за общей ситуации, потому что появились клиенты, которые готовы приобретать, готовы приобретать тот же газ природный по более высоким ценам, в данном случае из-за событий на Ближнем Востоке, — заявил Путин.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предположил, что рынок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива стоит на пороге серьезного ралли. По его мнению, цены на газ удвоятся, а стоимость барреля нефти достигнет $100.

До этого эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров. Он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.