Двое россиян пострадали от атаки ВСУ В Белгородской области два мирных жителя пострадали от атаки ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя пострадали от атаки ВСУ на автомобиль, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Мужчина был госпитализирован.

Пострадали два мирных жителя. В селе Отрадное Белгородского округа дрон нанес удар по машине. Мужчину со множественными осколочными ранениями ног доставили в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи он направлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Автомобиль поврежден, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате атак ВСУ в ряде округов Белгородской области зафиксированы многочисленные повреждения гражданских объектов. В Шебекинском и Краснояружском округах пострадали частные дома и автомобили, а в Шебекинском также повреждена кровля многоквартирного дома. В Белгородском округе атаке подверглись автобус и инфраструктурный объект.

Ранее атака беспилотников Вооруженных сил Украины привела к гибели волонтера из Ставропольского края, сообщил в мессенджере MAX глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его информации, обстрел был зафиксирован в Марковском муниципальном округе.