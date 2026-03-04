Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 22:50

В Белом доме сообщили, что Испания согласилась помочь военным США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Испанские власти согласились оказывать поддержку американским войскам, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении разорвать торговые отношения с Мадридом.

Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США, — отметила она.

Ранее президент США объявил, что страна намерена разорвать все торговые отношения с Испанией из-за ее отказа повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он также раскритиковал руководство страны, противопоставив ему испанский народ.

Тем временем правительство Испании в ответ на резонансное заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении торговли с Мадридом призвало Вашингтон уважать нормы международного права и соблюдать двусторонние договоренности с Евросоюзом. В своем послании испанский кабмин подчеркнул, что страна является не только ключевым союзником по НАТО, но и одним из ведущих экспортеров в Европе.

США
Испания
Кэролайн Ливитт
Дональд Трамп
