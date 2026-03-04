В небе над Дубаем прогремели взрывы ПВО ОАЭ перехватила несколько объектов в небе над Дубаем

В небе над Дубаем сработали системы противовоздушной обороны ОАЭ, сообщила пресс-служба властей эмирата. Они перехватили несколько объектов. По информации ведомства, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Другие подробности произошедшего официально не раскрываются. Власти не уточнили, какие именно объекты были перехвачены.

Ранее стало известно, что пожар вспыхнул рядом с консульством США в Дубае. Предположительно, возгорание началось в результате удара иранского беспилотника. Информации о разрушениях обнародовано не было.

До этого в Тегеране во время атаки США и Израиля на аэропорт Мехрабад был уничтожен пассажирский самолет иранской авиакомпании Iran Air. От воздушного судна уцелел лишь фрагмент хвоста с фирменным логотипом. По некоторой информации, удар пришелся по нефтехранилищу Шахран — главному топливному складу Тегерана. Очевидцы сообщили, что в небо над городом поднимались клубы черного дыма. Информации о пострадавших нет.

До этого «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид.