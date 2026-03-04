Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 23:13

В небе над Дубаем прогремели взрывы

ПВО ОАЭ перехватила несколько объектов в небе над Дубаем

Фото: Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В небе над Дубаем сработали системы противовоздушной обороны ОАЭ, сообщила пресс-служба властей эмирата. Они перехватили несколько объектов. По информации ведомства, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Другие подробности произошедшего официально не раскрываются. Власти не уточнили, какие именно объекты были перехвачены.

Ранее стало известно, что пожар вспыхнул рядом с консульством США в Дубае. Предположительно, возгорание началось в результате удара иранского беспилотника. Информации о разрушениях обнародовано не было.

До этого в Тегеране во время атаки США и Израиля на аэропорт Мехрабад был уничтожен пассажирский самолет иранской авиакомпании Iran Air. От воздушного судна уцелел лишь фрагмент хвоста с фирменным логотипом. По некоторой информации, удар пришелся по нефтехранилищу Шахран — главному топливному складу Тегерана. Очевидцы сообщили, что в небо над городом поднимались клубы черного дыма. Информации о пострадавших нет.

До этого «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид.

Дубай
ОАЭ
ПВО
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курды пошли войной на Иран
Иранский аятолла издал фетву с требованием убить Трампа
Над российским городом были сбиты пять воздушных целей
McDonald's зарегистрировал в России новый товарный знак
Нетаньяху заподозрил Трампа в предательстве
Минобороны РФ заявило о перехвате 48 украинских дронов
В небе над Дубаем прогремели взрывы
Пезешкиан раскрыл, что значит ликвидация Хаменеи
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом
Как удивить любимую за 1000 рублей: самые необычные подарки на 8 Марта
Израиль нанес мощный удар по иранскому Тебризу
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Три российских аэропорта закрылись в целях безопасности
В Белом доме сообщили, что Испания согласилась помочь военным США
Стало известно об атаке Ирана на генштаб Израиля и офис Нетаньяху
Вывозной самолет из Дубая не пустили в Краснодар
SHOT сообщил, что около 10 взрывов прогремело над Сочи и Анапой
Раскрыто смертоносное оружие Ирана против США и Израиля
Президент Ирана Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока
Экс-депутата Фильченко арестовали за участие в террористическом сообществе
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.