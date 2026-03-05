КСИР ударил по аэропорту Бен-Гурион и зданию Минобороны Израиля

Корпус стражей Исламской революции отчитался о проведенной ракетной атаке по международному аэропорту имени Бен-Гуриона в пригороде Тель-Авива, говорится в пресс-релизе корпуса. Авторы публикации отметили, что КСИР на настоящий момент уничтожил «семь современных радаров США и Израиля, размещенных в регионе».

КСИР нанес удар с использованием гиперзвуковых ракет и беспилотников по стратегическим целям в здании Министерства обороны [Израиля] и международному аэропорту Бен-Гурион, — указывается в релизе.

До этого Вооруженные силы Ирана сообщили, что за последние сутки противовоздушные силы страны перехватили и уничтожили семь беспилотников Израиля и США. Инциденты произошли в воздушном пространстве в районах Тебриза, Тегерана, Исфахана, Хорремабада и Бушера. Под удар иранских систем противовоздушной обороны попали беспилотные летательные аппараты моделей MQ-9, Heron, Hermes и Orbiter.

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат нанес удар по мосту короля Фахда, соединяющему территории Бахрейна и Саудовской Аравии. Целью атаки стала важнейшая транспортная артерия региона. Характер ее повреждений неизвестен.