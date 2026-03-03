Дрон ударил по символу дружбы Бахрейна и Саудовской Аравии Mehr: дрон атаковал мост короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией

Беспилотный летательный аппарат нанес удар по мосту короля Фахда, соединяющему территории Бахрейна и Саудовской Аравии, сообщает агентство Mehr. Целью атаки стала важнейшая транспортная артерия региона. Характер ее повреждений неизвестен.

По имеющимся данным, удар был нанесен по инфраструктурному объекту, протяженность которого составляет 25 километров. Мост, построенный над водами Персидского залива и известный как символ дружественных отношений между двумя странами, имеет ключевое значение для логистики и сообщения на Аравийском полуострове.

В настоящий момент рассматриваются различные версии произошедшего. Источники, на которые ссылается агентство, указывают, что в последнее время Соединенные Штаты могли задействовать этот маршрут для переброски своего военного контингента.

Предположительно, мост использовался для вывода сил с территории Бахрейна в направлении Саудовской Аравии. На данный момент официальные власти двух стран не комментировали информацию о повреждении переправы.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что применил беспилотную авиацию против сил США на Ближнем Востоке. Запуск дронов осуществлен в рамках развития крупномасштабной стратегической операции «Правдивое обещание — 4». Организация сообщила, что направила серию дронов в сторону военной базы США в регионе, но не уточнила, какой именно. По данным некоторых источников, речь идет об американском военном объекте Арифджан, расположенном на территории Кувейта.