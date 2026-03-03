Россиянам рассказали, что помогает сохранить молодость как можно дольше Нутрициолог Попова: спорт по 150 минут в неделю поможет сохранить молодость

Регулярные занятия спортом по 150 минут в неделю способствуют поддержанию молодости, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова. Кроме того, по ее словам, крайне важно соблюдать правильное и сбалансированное питание.

Чтобы перестать просто доживать и начать жить долго и качественно, начните с малого. В первую очередь сбалансируйте рацион. Это база, без которой все усилия будут напрасными. Во-вторых, занимайтесь спортом по 150 минут в неделю. Именно столько умеренной активности снижает риск смерти от всех причин на 31%. Придерживайтесь качественного сна, поскольку без него выработка гормона молодости мелатонина падает, и никакие БАДы не помогут. Кроме того, используйте солнцезащитные кремы круглый год. Ультрафиолетовые лучи — главный враг коллагена, — посоветовала Попова.

Ранее врач-косметолог Алевтина Атагишиева предупредила, что недостаток магния в организме может вызвать разрушение коллагена. По ее словам, это вещество играет ключевую роль в синтезе белка.