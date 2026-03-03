Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 06:45

Россиянам рассказали, что помогает сохранить молодость как можно дольше

Нутрициолог Попова: спорт по 150 минут в неделю поможет сохранить молодость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Регулярные занятия спортом по 150 минут в неделю способствуют поддержанию молодости, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова. Кроме того, по ее словам, крайне важно соблюдать правильное и сбалансированное питание.

Чтобы перестать просто доживать и начать жить долго и качественно, начните с малого. В первую очередь сбалансируйте рацион. Это база, без которой все усилия будут напрасными. Во-вторых, занимайтесь спортом по 150 минут в неделю. Именно столько умеренной активности снижает риск смерти от всех причин на 31%. Придерживайтесь качественного сна, поскольку без него выработка гормона молодости мелатонина падает, и никакие БАДы не помогут. Кроме того, используйте солнцезащитные кремы круглый год. Ультрафиолетовые лучи — главный враг коллагена, — посоветовала Попова.

Ранее врач-косметолог Алевтина Атагишиева предупредила, что недостаток магния в организме может вызвать разрушение коллагена. По ее словам, это вещество играет ключевую роль в синтезе белка.

советы
нутрициологи
спорт
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Очень скоро»: Трамп сделал важный анонс по Ирану
Суд ограничил время ознакомления Тимура Иванова с материалами дела
Сотрудник Госдепа США зарезал человека во время ссоры после ДТП
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 3 марта: инфографика
Экс-премьер России раскрыл правду о финансовом благополучии ЕС
Ситуация на Ближнем Востоке 3 марта: новые удары по ОАЭ, угрозы Ирана
Юрист раскрыл, что грозит за появление голым у окна или на балконе
Над Россией сбили почти 20 украинских БПЛА за ночь
«Я не помню»: Клинтон дал показания по вопросу своих связей с Эпштейном
Спортсменов изолируют, ЧМ отберут? Как накажут США за удары по Ирану
Горбачев признал вину в хищении 9 млрд рублей у Минобороны России
Германия начала блокировать банковские счета россиян
Юрист дала необычный совет мужчинам, планирующим развод
Вэнс сделал смелое заявление о сроках проведения операции США против Ирана
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 марта
«Преступление против нации»: депутат о пропаганде алкоголя в музыке
«Блуждает в хаосе»: советник Трампа застрял на Ближнем Востоке
Выявлены хищения при реконструкции томского аэропорта
Россиянам рассказали, что помогает сохранить молодость как можно дольше
Саудовская Аравия заявила об уничтожении БПЛА над центром страны
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.