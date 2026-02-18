Косметолог объяснила, из-за чего разрушается коллаген

Низкий уровень магния приводит к разрушению коллагена, рассказала «Вечерней Москве» врач-косметолог кандидат медицинских наук Алевтина Атагишиева. Она подчеркнула, что магний отвечает за синтез белка.

Если у пациента выраженный дефицит магния, то не может быть речи о высокой усвояемости коллагена. Магний является кофактором синтеза белка, без его достаточного количества синтез коллагена нарушается. Даже при наличии других нутриентов, — рассказала Атагишиева.

Косметолог отметила, что в состав качественных препаратов с коллагеном должны входить цитрат магния, витамин С и янтарная кислота. Она призвала всегда внимательно изучать состав перед выбором препарата.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что употребление морского коллагена, добываемого в Мурманске, позволит улучшить качество кожи. По ее словам, костный тип нитевидного белка, в свою очередь, благоприятно скажется на суставах и хрящах.