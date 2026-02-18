Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 06:15

Диетолог рассказала, какой коллаген способен улучшить качество кожи

Диетолог Мизинова: морской коллаген из Мурманска улучшит качество кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление морского коллагена, добываемого в Мурманске, позволит улучшить качество кожи, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, костный тип нитевидного белка, в свою очередь, благоприятно скажется на суставах и хрящах.

Есть несколько разных типов коллагена. Во-первых, от скота. Причем тоже от разного: это могут быть коровы, свиньи, птицы или кони. И есть рыбный. Когда мы выбираем коллаген, по крайней мере для себя, я бы смотрела в первую очередь на то, откуда он получен. Для меня приоритетом будет морской, который сделан прямо в Мурманске. Он не очень вкусный, но если мы хотим получить красоту и цепь аминокислот, которая встроится потом в новые клетки нашей кожи, то все-таки нужно выбирать его. А если мы хотим, чтобы у нас хорошо работали суставы, а хрящи были в порядке, то здесь предпочтение нужно отдавать коллагену из костей, — поделилась Мизинова.

Она подчеркнула, что обычная костная выварка — отличный источник коллагена, и его необязательно покупать в порошках. По словам диетолога, в рационе человека должен быть нитевидный белок разных видов, который можно получить из костных и хорошо вываренных рыбных бульонов.

Ранее диетолог Ольга Лушникова заявила, что баранина богата витаминами группы B, железом и цинком. По ее словам, в этом мясе содержится достаточное количество селена, магния и фосфора.

