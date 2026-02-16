Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина

В баранине содержится много витаминов группы B, а также железа и цинка, заявила NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. Она отметила, что в данном виде мяса также достаточно селена, магния и фосфора.

Особенно много витамина B12. Его мало в белом мясе и совсем нет в растительной еде, поэтому веганы всегда находятся в группе риска по дефициту этого важного витамина. Витамин В12 необходим для нормального функционирования нервной системы и образования красных кровяных клеток, — добавила эксперт.

Лушникова напомнила, что в баранине содержится именно легкодоступное гемовое железо. Данный минерал важен для синтеза гемоглобина, миоглобина, гормонов щитовидной железы, коллагена, а также для детоксикации и других процессов в организме человека.

Цинк важен для иммунной системы и процессов регенерации, участвует в поддержании репродуктивной функции, особенно у мужчин. Линолевая и альфа-линоленовая жирные кислоты способствуют нормализации уровня холестерина в крови, — добавила Лушникова.

Диетолог подчеркнула, что в баранине много креатина, получившего широкую популярность в последнее время не только у профессиональных спортсменов, но и у обычных людей благодаря своей способности влиять на рост и сохранение мышечной массы. Вещество поддерживает плотность костной ткани, положительным образом влияет на память, внимание и настроение, подытожила Лушникова.

Ранее диетолог Андрей Бобровский посоветовал сочетать бобовые со злаками, чтобы заменить мясо в рационе. По его словам, сбалансированное вегетарианское питание основывается на правильном сочетании различных продуктов.