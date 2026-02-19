Зимняя Олимпиада — 2026
Сочный внутри, румяный снаружи: правильный бараний кебаб

Сочный внутри, румяный снаружи: правильный бараний кебаб Сочный внутри, румяный снаружи: правильный бараний кебаб Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт кебаба из баранины раскрывает глубину восточных специй и сочность правильного мяса.

Возьмите 1 кг свежей баранины из лопаточной части с естественным жирком, нарежьте ее мелкими кусочками и порубите до грубого фарша. Введите 1 среднюю луковицу, нарезанную очень мелкими кубиками, чтобы она сохранила сок внутри мяса. Добавьте 1 ч. л. соли, 1 ч. л. молотой зиры, 0,5 ч. л. молотого кориандра и 1 щепотку острого красного перца. Влейте 1 ст. л. гранатового сока — он подчеркнет вкус баранины и добавит легкую кислинку.

Долго и энергично вымешивайте фарш 10–12 минут, затем отбейте его о стол несколько раз, чтобы структура стала плотной. Охладите массу 1 час. Сформируйте плотные кебабы длиной около 15 см, тщательно прижимая мясо к шампурам. Готовьте при 230 градусах 15–17 минут, перевернув один раз в середине процесса. После духовки накройте кебабы фольгой и оставьте на 5 минут. Подавайте с тонко нарезанным красным луком и свежей кинзой.

  • Совет: добавьте в фарш 1 ст. л. мелко рубленного курдюка, если мясо постное — вкус станет глубже и насыщеннее.

Оксана Головина
О. Головина
