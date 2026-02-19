Кебаб как на мангале — даже в обычной духовке

Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 11:52

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт кебаба выручает, когда хочется настоящего огня, даже если под рукой всего лишь духовка или сковорода-гриль. Сочный, ароматный, с характером специй и дымной ноткой, он не терпит спешки.

Возьмите 800 г говядины с небольшим количеством жира или 600 г говядины и 200 г бараньего курдюка, нарежьте мясо мелкими кубиками и затем порубите тяжелым ножом до состояния крупного фарша. Именно рубленая текстура делает кебаб плотным и одновременно сочным. Добавьте 1 крупную луковицу, натертую на мелкой терке и тщательно отжатую от лишнего сока, чтобы масса не стала водянистой. Всыпьте 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. зиры, растертой в ладонях, 0,5 ч. л. черного перца и 1 щепотку копченой паприки.

Вымешивайте фарш не менее 10 минут, отбивая его о миску, пока он не станет вязким и однородным. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 1 час. Смоченными в воде руками сформируйте продолговатые колбаски длиной около 12–14 см, плотно прижимая мясо к шампуру или деревянной шпажке. Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте кебабы 15–18 минут, один раз перевернув. В конце можно включить режим верхнего нагрева на 3 минуты для легкой корочки. Дайте мясу отдохнуть 5 минут и подавайте с тонким лавашем и свежей зеленью.

  • Совет: добавьте в фарш 1 ст. л. ледяной воды — структура станет еще более нежной.

Ранее мы писали об элегантном блюде для свидания за 30 минут: лосось с цитрусовым соусом.

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
люля-кебаб
МАНГАЛ
духовка
