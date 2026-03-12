Иран расчехлил «ракету-монстра»: прилеты по всему Израилю, что будет дальше

Иран заявил об атаке на территорию Израиля с применением баллистических ракет «Хорремшехр-4». Как сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР), удар был нанесен снарядами с боеголовками массой до 2 т. По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, это очередное доказательство того, что нехватки боеприпасов у Тегерана нет. Способна ли израильская ПВО справляться с такими обстрелами и может ли смена тактики Ирана привести к разрастанию конфликта на Ближнем Востоке — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе «Хорремшехр-4»

КСИР объявил, что в ходе последнего этапа операции «Правдивое обещание» против Израиля и США на Ближнем Востоке применил ракету «Хорремшехр-4» с двухтонной боеголовкой. Заявление в ночь на 11 марта распространило государственное телевидение Ирана.

«В этой беспрецедентной операции, которая продлилась не менее трех часов, большое количество тяжелых баллистических ракет „Хорремшехр-4“ было выпущено по важным целям в Тель-Авиве и Хайфе», — гласит сообщение.

При этом агентство IRIB в своем Telegram-канале написало, что в результате попадания иранских боеприпасов в некоторых районах Тель-Авива пропало электроснабжение.

В соцсетях позже были опубликованы кадры, предположительно запечатлевшие атаку. На них видно, как головная часть иранской ракеты разделяется и ее отдельные элементы движутся к своим целям. Израильские официальные лица объявили об успешном перехвате, однако его эффективность оказалась под сомнением: если Иран действительно использовал боеприпас с кассетной боеголовкой, то израильской системе ПВО пришлось бы сбивать каждый из ее фрагментов — вероятность 100%-ного успеха в таких случаях близка к нулевой.

Что известно о ракете «Хорремшехр-4»

«Хорремшехр-4» представляет собой жидкотопливную баллистическую ракету средней дальности, способную нести сверхтяжелый заряд массой до 2 т. Дальность полета, согласно официальным данным, составляет 2000 км. Скорость полета достигает 16 махов вне атмосферы и 8 махов при входе в ее плотные слои.

Ракета устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и оснащена навигационной системой, которая позволяет корректировать ее курс. Кроме того, топливо для ее двигателя может храниться в баках снаряда годами, что существенно сокращает время подготовки к пуску. «Хорремшехр-4» может нести кассетные боеприпасы, способные поражать объекты в радиусе до 8 км от точки сброса.

Удары с применением подобных видов вооружений опровергают все заявления стран Запада о нехватке боеприпасов у Ирана, заметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Цель этих атак — показать, что у Тегерана есть ответные меры против тех, кто наносит удары по мирным кварталам и энергетической инфраструктуре Ирана. У Израиля сейчас довольно серьезные проблемы с противовоздушной обороной, и США активно пытаются найти дополнительные ракеты и комплекты ПВО, чтобы ее усилить. Насколько хватит иранских запасов, точно сказать сложно. Но заявления о том, что у Исламской Республики якобы „ничего не осталось“, выглядят крайне сомнительно», — подчеркнул он.

Востоковед, директор Фонда развития Азии Александр Собянин в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность: у Ирана достаточно большие запасы как ракет, численность которых может достигать 2000 единиц, так и беспилотников.

«Обращу внимание, что сейчас именно беспилотники массово прорывают ПВО в Эмиратах. В то же время Иран через несколько дней может столкнуться с проблемами при новых ракетных запусках. Но это не из-за дефицита боеприпасов, а из-за выбивания с воздуха пусковых установок», — объяснил политолог.

Как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан утром 11 марта заявил, что его страна продолжит наносить удары по военным объектам Израиля и США. По его словам, эти мишени будут поражены «в рамках права на самооборону». При этом позже представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» объявил, что теперь атаки Тегерана не будут носить сугубо ответный характер.

«Отныне наша тактика будет заключаться в серии ударов подряд», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Днем Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главными темами диалога стали отношения Москвы и Тегерана, а также ситуация на Ближнем Востоке. Российский лидер в очередной раз подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Масуд Пезешкиан

По мнению Собянина, тот факт, что Иран в ходе ударов по Израилю применил более мощный вид ракет, вряд ли сможет усугубить нынешнее положение дел в регионе.

«География конфликта уже и без того разрослась и затрагивает интересы России во всех странах региона. По нашим интересам может ударить распространение последствий войны на север — на Кавказ и в Среднюю Азию, речь идет как об ударах по этим территориям, так и о потоках беженцев, которые могут хлынуть в случае катастрофы в Иране», — указал он.

В то же время, подчеркнул эксперт, успешных попаданий иранских ракет по объектам США и Израиля становится все больше.

«Тегеран совершенно никуда не торопится. Время пока играет на него, ведь противоракетные возможности Израиля и США в регионе падают», — резюмировал востоковед.

