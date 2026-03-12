Иранский дрон врезался в жилую многоэтажку в Дубае

Иранский дрон врезался в жилую многоэтажку в Дубае Иранский БПЛА влетел в жилой комплекс Address Creek Harbour в Дубае

Иранский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой комплекс Address Creek Harbour, передает в соцсети X пресс-служба властей ОАЭ. По имеющейся информации, удар пришелся на 57-й этаж здания. Предварительно, в результате атаки пострадавших не было.

В доме на фоне инцидента начали экстренную эвакуацию. Ситуацию контролируют компетентные власти, указали в пресс-службе.

Ранее в международном аэропорту Дубая произошло падение двух беспилотников, в результате чего четыре человека получили травмы.