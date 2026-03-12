Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 03:01

Названа точная дата наступления астрономической весны в 2026 году

РИА Новости: день весеннего равноденствия наступит 20 марта в 17:46 мск

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Началом весны принято считать день весеннего равноденствия, когда световой день сравнивается с ночью, сообщили РИА Новости сотрудники Московского планетария. Они заявили, что в 2026 году переход Солнца из Южного полушария в Северное произойдет 20 марта в 17:46 по мск.

Именно этот момент знаменует собой начало астрономической весны для той части планеты, где расположена Россия. После этой даты дни начнут уверенно прибавляться, становясь длиннее ночей.

С астрономической точки зрения это явление связано с пересечением Солнцем небесного экватора. Из-за наклона земной оси наше светило раз в год оказывается ровно над экватором, освещая оба полушария одинаково. В этот день оно восходит строго на востоке, а заходит строго на западе, проводя на небе ровно 12 часов.

Для жителей Южного полушария 20 марта станет датой обратного процесса: там этот же момент ознаменует начало астрономической осени. В Северном же полушарии с указанного времени наступает период, когда солнечного тепла и света становится все больше.

Ранее гидролог Сергей Беднарук указал, что в Москве весной может затопить часть прогулочной зоны парка «Зарядье» и Филевскую набережную из-за таяния сугробов. Но никаких катастрофических последствий из-за возможных паводков не будет.

