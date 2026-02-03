Гидролог назвал последствие рекордных снегопадов в Москве

В Москве весной может затопить часть прогулочной зоны парка «Зарядье» и Филевскую набережную из-за таяния сугробов, заявил НСН гидролог Сергей Беднарук. При этом, по его мнению, никаких катастрофических последствий из-за возможных паводков не будет.

Запасы воды в снеге в бассейне Москвы-реки сейчас составляют 185%. Говорить, что это чем-то серьезным грозит, пока нет оснований. Москва-река зарегулирована. Остается незарегулированная часть водосбора между гидроузлами водохранилищ и Рублевской плотиной. Там снега много, это может повлиять на Филевскую набережную и «дырку», которую сделали в набережной у «Зарядья», — отметил Беднарук.

Несмотря на то, что сугробы достигли больших размеров, сам снег достаточно легкий, уточнил эксперт. К тому же в Москве действуют Можайское, Истринское, Рузское и Озернинское водохранилища. В связи с этим он призвал жителей и гостей столицы не беспокоиться.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве в два раза превысила норму. Он добавил, что средняя высота сугробов достигла 60 сантиметров.