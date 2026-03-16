Стало известно, чем обернется отправка военных Украины на Ближний Восток

Иран может нанести удары по посольствам Украины в ответ на помощь Соединенным Штатам в ближневосточном конфликте, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, для этого Тегеран обладает всем необходимым вооружением.

Я вполне допускаю, что украинцы могут оказаться на Ближнем Востоке, тем более что они постоянно доказывают свою солидарность со всеми интересами блока НАТО. У Ирана есть полный набор баллистических ракет, включая три вида гиперзвуковых двухступенчатых твердотопливных. Действительно возможны удары и по украинским посольствам, и по местам компактного размещения украинского бизнеса — это могут быть представительства банков, через которые Киев ведет свои дела, фирмы, которые работают с украинцами. Все это действительно может стать законными целями, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что Иран наносит удары даже по своим единоверцам, которые поддержали США и Израиль. По словам военного эксперта, под обстрел попали ОАЭ и Саудовская Аравия, а также священные для мусульман места. Таким образом, указал Артамонов, в случае необходимости Тегеран может применить аналогичные меры против ВСУ.

Ранее Иран пригрозил Украине ударами из-за помощи Израилю. Исламская Республика назвала страну своей законной целью. Это стало ответом на обещание украинского президента Владимира Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для борьбы с беспилотниками.