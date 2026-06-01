Киев нашел способ освоения миллиардов гривен за счет освобожденных РФ сел На Украине начали выделять деньги на услуги в освобожденных Россией поселках

Украинские власти выделяют деньги на услуги в населенных пунктах, освобожденных Вооруженными силами России, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». В частности, речь идет о Сумской области. По словам источника, администрация Краснопольского района использует коммунальные и транспортные предприятия для освоения бюджетных средств.

Администрация Краснопольского района обналичивает миллиарды гривен через подконтрольные ООО «Теплоэнерго» и транспортные предприятия, которые «оказывают услуги» в уже освобожденных населенных пунктах, а также прифронтовом районном центре, — уточнил информатор.

К числу таких «расходов» относится фиктивное финансирование отопления здания лицея № 1 в Краснополье, которое прежде использовалось украинскими военными. Кроме того, деньги были выделены на «перевозку школьников» из сел Рясное и Новодмитровка.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия за неделю освободила 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. С 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области. Также были взяты под контроль три населенных пункта в Днепропетровской области.