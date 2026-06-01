01 июня 2026 в 09:09

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Глава государства в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, выразил заинтересованность в развитии отношений Москвы и Еревана.

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. <...> Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов, — отметил российский лидер.

Ранее Путин поздравил эстрадную певицу, актрису народную артистку РФ Роксану Бабаян с 80-летием. Он подчеркнул, что ее активная гражданская позиция, а также значительная общественная и благотворительная деятельность заслуживают особого уважения. Президент пожелал артистке доброго здоровья и бодрости духа.

До этого российский лидер поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики. Глава государства отметил, что Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах, а также снискал заслуженный авторитет на мировой арене.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

