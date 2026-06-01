01 июня 2026 в 09:18

Пять человек погибли при взрыве бомбы времен Второй мировой

Пять человек погибли при взрыве бомбы времен Второй мировой войны в Индонезии

Пять человек погибли, трое пропали без вести при взрыве бомбы времен Второй мировой войны в Индонезии, сообщила газета Jakarta Globe. Там добавили, что 19 местных жителей получили ранения.

Предполагается, что взрыв произошел из-за бомбы времен Второй мировой войны. Расследование продолжается, — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что взрыв привел к разрушению шести домов рядом с местом ЧП. Предварительно, бомба сдетонировала при попытке местных жителей вскрыть ее. Рядом также обнаружили неразорвавшуюся мину.

Ранее в результате взрыва в здании на северо-востоке Мьянмы, где, по данным спасателей, хранилась взрывчатка для горных работ, погибли более 45 человек. Около 70 человек пострадали. По предварительным данным, повреждено более 100 домов.

До этого минимум три человека погибли и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести в результате мощного взрыва в многоквартирном доме в американском Далласе (штат Техас). Согласно предварительным данным специалистов, причиной этой трагедии послужила утечка бытового газа.

