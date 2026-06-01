Пашинян сделал громкое заявление об Армении и России

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Armenian state news agency Armen/XinHua/Global Look Press
Армения развивает и придает важность отношениям с Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в своих соцсетях. По словам главы правительства, контакты двух стран находятся на этапе трансформации и он оценивает этот этап позитивно.

Мы существенно развиваем и придаем важность отношениям с Россией. Наши отношения находятся на этапе трансформации, и оцениваю этот этап позитивным, — подчеркнул Пашинян.

Комментируя ситуацию вокруг членства в Евразийском экономическом союзе, премьер подчеркнул, что Ереван продолжит оставаться в объединении. В момент, когда выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным, состоится референдум, указал он.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев выразил мнение, что Пашинян встал на путь русофобии. Журналист сыронизировал, что глава правительства республики еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью в 2008 году.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что Россия видит парад заключенных Арменией деклараций со странами ЕС, которые стремятся нанести Москве «стратегическое поражение». По словам дипломата, Москва отмечает демонстративное попустительство Еревана западной кампании по разжиганию антироссийских настроений.

