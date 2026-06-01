В Госдуме оценили идею обязательного страхования частных домов

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой» призвал на федеральном уровне привлекать россиян к страхованию частных домов, при этом процедура должна быть на добровольной основе. Так он отреагировал на предложение Минфина внедрить обязательную страховку от ЧС для определенной категории жилья. По мнению парламентария, такую программу нужно не ограничивать, а наоборот распространять на все регионы и типы домов.

Программу необходимо распространять на все регионы, потому что чрезвычайные ситуации возникают периодически на разных территориях. Даже, скажем так, не находящихся под риском. В любом случае для мест, где наблюдаются рискованные погодные условия, это точно надо делать. И [законопроект] надо внимательно изучить, — высказался Аксаков.

Он напомнил, что еще в 2019 году в силу вступил закон, который разрешил субъектам самостоятельно разрабатывать программы добровольного страхования жилья от ЧС, однако ни один из них не реализовал подобное. Депутат добавил, что даже небольшой страховой сбор позволил бы в общей сложности получить приличную сумму, которой бы хватило для быстрого покрытия всех рисков.

Ранее заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова сообщила, что детей чаще всего страхуют от несчастных случаев в Татарстане и Башкирии. При этом, по ее словам, дороже всего полисы обходятся в Москве и Санкт-Петербурге.