Военэксперт обозначил главное преимущество комплекса «Цитадель»

Российский автоматизированный комплекс ЗАК-30 «Цитадель» может с большой скоростью уничтожать рой БПЛА, заявил в беседе с 360.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, это стало возможным благодаря 30-миллиметровой пушке с программируемыми зарядами.

За счет высокой скорострельности можно поражать не один дрон, а сразу несколько. ЗАК-30 в воздухе находит стаи БПЛА и по очереди, но с большой скоростью, их уничтожает благодаря своему программируемому снаряду, — отметил Кнутов.

Он уточнил, что специализированная оптико-электронная станция в реальном времени вычисляет точное расстояние и траекторию полета объекта. Снаряд подрывается в непосредственной близости от цели, создавая плотное облако шрапнели, которое гарантированно уничтожает беспилотник. Разработка Ростеха выполнена по модульному принципу: платформа разворачивается на заранее подготовленной площадке менее чем за минуту, добавил эксперт.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что комплекс «Цитадель» имеет цифровую систему управления, которая устойчива к цифровым средствам РЭБ. По его словам, защищенные оптоволоконные кабели связывают установку с командными пунктами — их невозможно заглушить радиопомехами.