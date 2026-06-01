Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Международным днем защиты детей <...>. В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание , — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил значимую роль, которую в решении задач воспитания детей играют авторитетные общественные и благотворительные организации, в том числе Российский детский фонд. По его словам, реализуемые ими проекты способствуют творческому развитию детей и оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях. Также Путин подчеркнул особую роль фонда в поддержке детей и семей участников СВО.

По инициативе фонда, уточнил Путин, в Москве продолжаются праздничные встречи, объединяющие ребят из разных регионов России и Белоруссии. Президент пожелал участникам ярких впечатлений, новых друзей, успехов в учебе, творчестве и спорте.

Ранее сообщалось, что президент вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей. Церемония состоится в Кремле 1 июня.