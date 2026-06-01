ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 10:44

Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей, передает пресс-служба Кремля. Он подчеркнул, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание.

Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Международным днем защиты детей <...>. В нашей стране вопросам воспитания детей, укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание, — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил значимую роль, которую в решении задач воспитания детей играют авторитетные общественные и благотворительные организации, в том числе Российский детский фонд. По его словам, реализуемые ими проекты способствуют творческому развитию детей и оказывают поддержку в сложных жизненных ситуациях. Также Путин подчеркнул особую роль фонда в поддержке детей и семей участников СВО.

По инициативе фонда, уточнил Путин, в Москве продолжаются праздничные встречи, объединяющие ребят из разных регионов России и Белоруссии. Президент пожелал участникам ярких впечатлений, новых друзей, успехов в учебе, творчестве и спорте.

Ранее сообщалось, что президент вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей. Церемония состоится в Кремле 1 июня.

Власть
Владимир Путин
поздравления
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.