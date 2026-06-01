Россиянам напомнили о важной мере безопасности перед покупкой жилья Депутат Гаврилов: перед покупкой жилья нужно запросить выписку из ЕГРН

Перед приобретением недвижимости следует получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов. Он также порекомендовал уточнять данные о людях, зарегистрированных в жилье.

При мошеннических действиях в сфере недвижимости используются разные схемы, включая телефонный обман и подделку документов. Для защиты прав собственникам следует регистрировать права в Едином государственном реестре недвижимости и контролировать сведения о своих объектах через официальные сервисы ведомства. Перед сделками с недвижимостью необходимо запрашивать актуальную выписку из ЕГРН, чтобы подтвердить права продавца и проверить отсутствие обременений. Достоверность документа можно проверить по QR-коду на официальном сайте Росреестра, — посоветовал Гаврилов.

Он подчеркнул, что важно изучать историю перехода прав на объект, поскольку частая смена собственников за короткий срок может вызвать необходимость дополнительной проверки. При подготовке сделки, по словам депутата, необходимо проверять продавца на наличие процедур банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и задолженностей через сервисы ФССП.

Если сделка проводится по доверенности, ее подлинность можно проверить на сайте Федеральной нотариальной палаты. Также рекомендуется уточнять сведения о зарегистрированных в объекте лицах и фактах использования материнского капитала, а в договоре подробно фиксировать существенные условия сделки, включая гарантии дееспособности и семейного статуса сторон, — заключил Гаврилов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что покупатели недвижимости предпочитают не заключать сделки с пожилыми владельцами, поскольку суды все чаще признают такие договоры недействительными. По его словам, основной проблемой года стало явление, известное как «эффект Ларисы Долиной».