ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 12:07

Натравившему собаку на росгвардейца мужчине вынесли приговор в Бурятии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Бурятии вынесли приговор 55-летнему жителю Баунтовского района, который натравил агрессивную собаку на сотрудника Росгвардии, пишет «МК в Бурятии». Мужчину осудили по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Инцидент случился в феврале 2026 года, когда росгвардейцы проводили проверку в отношении жителя республики. В этот момент мужчина находился в состоянии опьянения и нарушал общественный порядок. Фигурант попытался скрыться, побежал к своему дому, открыл калитку и натравил животное на одного из сотрудников.

Мужчина согласился с обвинением и признал вину. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который попытался ударить полицейского шваброй в Санкт-Петербурге. По статье «Применение насилия в отношении представителей власти» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Регионы
Бурятия
Росгвардия
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.