Натравившему собаку на росгвардейца мужчине вынесли приговор в Бурятии

В Бурятии вынесли приговор 55-летнему жителю Баунтовского района, который натравил агрессивную собаку на сотрудника Росгвардии, пишет «МК в Бурятии». Мужчину осудили по обвинению в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Инцидент случился в феврале 2026 года, когда росгвардейцы проводили проверку в отношении жителя республики. В этот момент мужчина находился в состоянии опьянения и нарушал общественный порядок. Фигурант попытался скрыться, побежал к своему дому, открыл калитку и натравил животное на одного из сотрудников.

Мужчина согласился с обвинением и признал вину. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который попытался ударить полицейского шваброй в Санкт-Петербурге. По статье «Применение насилия в отношении представителей власти» ему грозит до пяти лет лишения свободы.