31 мая 2026 в 15:31

Росгвардеец вытащил из Невы мужчину, у которого закружилась голова

В Санкт-Петербурге росгвардеец спас тонущего мужчину, который внезапно потерял равновесие и упал в Неву, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу. По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 30 мая, в 23:25. У пострадавшего в какой-то момент закружилась голова, поэтому он и оказался в воде.

К сотрудникам вневедомственной охраны на Октябрьской набережной обратилась девушка и сообщила о тонущем человеке. Один из росгвардейцев немедленно прыгнул в воду, доплыл до утопающего и вместе с ним направился к ближайшему спуску с набережной. На берегу второй сотрудник Росгвардии помог им выбраться и укрыл спасенного мужчину термоодеялом.

Ранее рыбак утонул в Углегорском районе Сахалинской области. Отмечается, что 52-летний мужчина запутался в собственных сетях и упал в воду.

До этого в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в лесу, стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. Оказалось, что у них сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге вдали от поселка Южный в районе Лазо.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

