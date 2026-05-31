Росгвардеец вытащил из Невы мужчину, у которого закружилась голова

В Санкт-Петербурге росгвардеец спас тонущего мужчину, который внезапно потерял равновесие и упал в Неву, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу. По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 30 мая, в 23:25. У пострадавшего в какой-то момент закружилась голова, поэтому он и оказался в воде.

К сотрудникам вневедомственной охраны на Октябрьской набережной обратилась девушка и сообщила о тонущем человеке. Один из росгвардейцев немедленно прыгнул в воду, доплыл до утопающего и вместе с ним направился к ближайшему спуску с набережной. На берегу второй сотрудник Росгвардии помог им выбраться и укрыл спасенного мужчину термоодеялом.

