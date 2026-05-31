Подросток попытался залезть на крышу дома в Петербурге и не выжил

Подросток попытался залезть на крышу дома в Петербурге и не выжил

Юный руфер сорвался с крыши девятиэтажки на Московском проспекте в Петербурге при попытке ее покорить и разбился, сообщил источник РЕН ТВ в Telegram-канале. Школьника госпитализировали, но спасти не удалось — он скончался в больнице.

Подростки любят пробираться на крышу этой элитной высотки. Очередной случай привел к трагедии, — сказал источник.

Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что в Москве пятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа. Ребенок был госпитализирован, врачи оказали ему помощь. Предположительно, инцидент случился, когда мать ненадолго оставила его без присмотра.

Кроме того, человек разбился насмерть после падения с 37-го этажа на северо-востоке Москвы. Трагедия произошла на проспекте Мира, неизвестный выпал из окна. Жильцы услышали громкий хлопок и вызвали экстренные службы.

Также региональное управление СК сообщило, что в Кинешме Ивановской области двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и был срочно госпитализирован. Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего и проведению проверки.