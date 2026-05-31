31 мая 2026 в 16:32

Бизнесмены из недружественной страны приедут на ПМЭФ

DPA: бизнесмены из Германии впервые за несколько лет поедут на ПМЭФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бизнесмены из Германии впервые за несколько лет официально примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил агентству DPA председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Как и другие крупные западные страны, ФРГ хочет сохранить экономический мост с Россией, а также защитить свои активы в РФ, оцениваемые более чем в €100 млрд (8,3 трлн рублей).

Как и другие крупные западные страны, мы хотим сохранить экономический мост с Россией — не в последнюю очередь на период после заключения перемирия, — а также защитить немецкие активы в России, которые оцениваются более чем в €100 млрд, — сказал он.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что множество европейских фирм намерены вернуться в Россию, ожидая завершения кризиса на Украине и рассчитывая вновь занять российский рынок. Часть компаний, по его словам, так и не уходила из РФ. До этого Карис уже призывал Европу готовиться к восстановлению контактов с Москвой.

Кроме того, глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг считает, что ни европейскому бизнесу, ни властям РФ не следует оглядываться на прошлое при возвращении западных компаний на российский рынок — нужно начинать с нуля. Возможное примирение он сравнил с семейной ссорой, где при желании помириться нельзя вспоминать обиды.

