В Эстонии посетовали на мечты европейского бизнеса вернуться в Россию Президент Эстонии Карис: европейские компании хотят вернуться в Россию

Многие европейские компании хотят вернуться в РФ, сообщил президент Эстонии Алар Карис в интервью ERR. По его словам, бизнес ждет окончания украинского кризиса и рассчитывает вновь занять рынок РФ.

Также Карис отметил, что некоторые компании не покинули Россию. До этого президент Эстонии также призывал Европу готовиться к возобновлению контактов с Москвой.

Ранее сообщалось, что жители Эстонии начали активно бронировать туры на границу с Россией, чтобы 9 мая с берега увидеть празднование Дня Победы в соседнем Ивангороде Ленинградской области. По информации источника, несколько прибалтийских турфирм уже запустили такие экскурсии. Стоимость начинается от €80 (около 7 тысяч рублей).

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов сообщил, что страны Запада возводят новый железный занавес против России. При этом, по мнению дипломата, они же пытаются придать разрыву всех связей с Москвой необратимый характер.