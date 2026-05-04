04 мая 2026 в 09:56

Жители соседней страны массово скупают туры к российской границе

Эстонцы массово бронируют туры к приграничью ради концерта на 9 Мая в Ивангороде

Жители Эстонии начали активно бронировать туры на границу с Россией, чтобы 9 мая с берега увидеть празднование Дня Победы в соседнем Ивангороде Ленинградской области, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, несколько прибалтийских турфирм уже запустили такие экскурсии. Стоимость начинается от €80 (около 7 тысяч рублей).

В материале говорится, что в программу входит просмотр российского концерта с набережной Нарвы, посещение мемориалов и мест боев Великой Отечественной войны. Организаторы говорят, что День Победы «прочно вошел в гены» жителей восточных регионов Эстонии, потому спрос на поездки так высок. Запросы поступают и из Латвии, где местные просят тоже организовать для них специальные автобусы в Нарву.

При этом официально День Победы в Эстонии не празднуется — там 9 мая считается Днем Европы. Тем не менее, подчеркивают журналисты, сотни жителей Нарвы ежегодно собираются на набережной, чтобы через реку увидеть праздничный концерт в Ивангороде.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков резко раскритиковал действия европейских стран, пытающихся сорвать визиты иностранных делегаций на парад Победы в Москву и назвал такие действия ребячеством. По его мнению, подобные препятствия выглядят недостойно для государств, называющих себя частью «большой европейской семьи».

