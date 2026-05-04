В Евросоюзе решили обсудить усиление военных возможностей

Саммит Европейского политического сообщества в Ереване будет посвящен в том числе вопросам обороны и безопасности, подтвердили в Еврокомиссии. По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанному по прибытии на встречу, после темы энергетики участники обсудят вопросы обороны. Она отметила, что Евросоюз намерен выстроить систему цепочек оборонных поставок.

Нам нужно больше независимости в обороне и безопасности. Мы должны усилить наши военные возможности, чтобы быть способными защищать и охранять себя самостоятельно, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru заявил, что Евросоюз хочет показать США свою силу с помощью саммита по Украине в Армении. По его словам, таким образом европейские политики добиваются расширения сферы своего влияния.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в VIII саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая. В аэропорту Звартноц его встретил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.