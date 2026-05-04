04 мая 2026 в 10:12

В Евросоюзе решили обсудить усиление военных возможностей

Еврокомиссия подтвердила оборонную повестку саммита в Ереване

Урсула фон дер Ляйен Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press
Саммит Европейского политического сообщества в Ереване будет посвящен в том числе вопросам обороны и безопасности, подтвердили в Еврокомиссии. По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанному по прибытии на встречу, после темы энергетики участники обсудят вопросы обороны. Она отметила, что Евросоюз намерен выстроить систему цепочек оборонных поставок.

Нам нужно больше независимости в обороне и безопасности. Мы должны усилить наши военные возможности, чтобы быть способными защищать и охранять себя самостоятельно, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru заявил, что Евросоюз хочет показать США свою силу с помощью саммита по Украине в Армении. По его словам, таким образом европейские политики добиваются расширения сферы своего влияния.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в VIII саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая. В аэропорту Звартноц его встретил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
