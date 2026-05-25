Тайна о сыне, слухи о болезни, передачи об СВО: как живет Андрей Малахов

Тайна о сыне, слухи о болезни, передачи об СВО: как живет Андрей Малахов

Журналист и ведущий Андрей Малахов продолжает работать на российском телевидении. Что известно о его карьере, личной жизни и состоянии здоровья?

Чем известен Малахов, почему ушел с Первого канала

Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты, окончил факультет журналистики МГУ и юридический факультет РГГУ. Карьеру на телевидении он начал в 1992 году. Популярность получил благодаря проектам «Большая стирка», «Пять вечеров» и «Пусть говорят» на Первом канале.

С 2017 года Малахов работает ведущим на канале «Россия 1» в программах «Прямой эфир», «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души».

«Мне хочется расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения, в том числе определяет, о чем быть моей программе, а не отдает всю жизнь под козырек и смотрит по-щенячьи в глаза меняющимся за это время людям. Закончился телесезон, я решил, что нужно закрыть эту дверь и попробовать себя в новом качестве в новом месте», — объяснял он свой уход с Первого канала.

Что известно о личной жизни Малахова

Андрей Малахов с 2011 года состоит в браке с редактором Натальей Шкулевой. В 2017 году у супругов родился сын Александр. Пара старается оградить восьмилетнего сына от внимания публики. Супруги держат в тайне всю информацию о сыне, в том числе не раскрывают его внешность.

«Это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причем он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа, и это тоже внутренняя ответственность, которая, может, его до конца не радует», — заявил телеведущий.

Наследник Малахова учится во втором классе частной школы.

«Сложно встать в семь утра, отвезти сына в школу. Но в этом есть какое-то удовольствие, когда ты видишь, как он бежит в школу с портфелем, как мы можем пошутить в машине», — поделился он.

Малахов также является крестным отцом детей народного артиста России Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории и Мартина.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Что Малахов говорил об Украине и СВО

Андрей Малахов лично побывал на Евромайдане в 2014 году. Тогда он опубликовал в соцсетях фото с площади, сделанное на фоне флагов и покрышек, и написал: «Chech-in: Киев». Телеведущий говорил, что украинцы должны сами разобраться в своих проблемах.

После начала спецоперации появились слухи об отъезде Малахова из России, однако ведущий опроверг их. Он опубликовал в своем Telegram-канале новость, в которой утверждалось, что он уехал «в одну из прибалтийских стран и возвращаться в ближайшее время не планирует», и сопроводил изображение двумя словами: «Не дождетесь!»

Телеведущий не делал публичных заявлений насчет своего отношения к СВО. При этом в рамках шоу «Малахов» он освещал истории российских военнослужащих, а одному из них подарил свадебный круиз.

Есть ли у Малахова проблемы со здоровьем

В 2022 году в Сети появились слухи о тяжелой болезни Андрея Малахова. Блогер Anton S (Антон Суворкин) сообщил, что, по словам работников ТВ, он якобы лечится от рака.

Телеведущий Отар Кушанашвили тогда также заявил, что Малахов действительно серьезно болен.

«Это беда», — сказал он в эфире YouTube-программы Agent Show.

Сам Малахов слухи о своей болезни не комментировал.

Чем сейчас занимается Малахов

Андрей Малахов продолжает работать над своими шоу. По его словам, ведущие частных российских телеканалов получают зарплаты от $1 млн.

Контракты гарантируют высокие выплаты, но накладывают строгие обязательства, в частности запрет на любую профессиональную активность вне канала. Такие условия, как отметил Малахов, характерны для востребованных ведущих вроде Ольги Бузовой, Ксении Бородиной или Елены Летучей.

Сам Малахов работает в особом статусе — он сотрудничает с федеральным каналом и одновременно выступает сопродюсером своих проектов. Похожая схема работы у Леры Кудрявцевой и Елены Малышевой, которые помимо гонораров получают процент от доходов своих программ.

Читайте также:

Счета в РФ, отказ от общения с внучкой, смерть двойника: как живет Пугачева

Легкая прохлада до +11 и интенсивные ливни: погода в Москве в начале лета

Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков