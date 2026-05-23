Романы, скандалы, обвинения в махинациях: как живет Лариса Гузеева

23 мая звезде «Жестокого романса» и ведущей «Давай поженимся!» Ларисе Гузеевой исполнится 67 лет. Как сложились карьера и личная жизнь заслуженной артистки России, чем она занимается сейчас?

Чем прославилась Гузеева

Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области. Она окончила Российский государственный институт сценических искусств.

Актриса дебютировала в кино в 1979 году в фильме «Место встречи изменить нельзя». Настоящую известность ей принесла роль Ларисы Огудаловой в «Жестоком романсе». Гузеева также снималась в «Соперницах», «Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне: Двадцатый век начинается», «Секретном фарватере», «СВ. Спальном вагоне», «Наследницах», «Теще» и других картинах. Сейчас в ее фильмографии более 50 работ.

В начале 2000-х годов Гузеева стала телеведущей. Она вела такие программы, как «Давай поженимся», «ТилиТелеТесто» и «Голос. 60+», а также была членом жюри шоу «Минута славы».

Как сложилась личная жизнь Гузеевой

Весной 2025-го Гузеева развеяла слухи о романе с режиссером Никитой Михалковым во время съемок фильма «Жестокий романс». Актриса подчеркнула, что близких отношений между ними не было.

Гузеева говорит, что обаяние Михалкова трудно было не заметить. Он был харизматичным и привлекательным, что вызывало симпатию у многих. Но романтических чувств не возникло. Актриса отметила, что после съемок их общение свелось к редким встречам на фестивалях.

В середине 80-х годов у Ларисы Гузеевой завязался короткий роман с шоуменом Дмитрием Нагиевым. Когда они познакомились, Нагиев был второкурсником ЛГИТМиКа, а Гузеева уже успела стать звездой.

После нескольких неудачных романов Лариса Гузеева вышла замуж за оператора Илью Древнова. Они познакомились на съемках фильма «Соперницы», но их брак продлился недолго. Причиной разрыва стали наркотическая зависимость Ильи и его агрессивное поведение.

Вторым супругом актрисы стал сценарист, филолог и редактор Каха Толордава. Брак продлился семь лет, в нем родился сын Георгий.

В 1999 году актриса вышла замуж в третий раз. Ее мужем стал Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России и декан факультета гостеприимства РАНХиГС. В 2000 году у них родилась дочь Ольга.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что Гузеева на протяжении нескольких лет скрывала от публики факт развода с Игорем Бухаровым. Друзья актрисы рассказали журналистам, что супруги официально расторгли брак еще в 2019 году.

После публикации сообщений о разводе Бухаров назвал сплетни «брехней», а Гузеева опубликовала в соцсетях ролик, на котором запечатлена вместе с супругом во время поездки на зимнюю рыбалку.

В каких скандалах была замечена Гузеева

Лариса Гузеева и Роза Сябитова много лет ведут программу «Давай поженимся!». В эфире они порой спорят. Сябитова утверждает, что конфликты начались с первых съемок.

«На первой же съемке мы сцепились. Когда слово предоставили мне, я наехала: „Знаете что, Лариса, при всем моем уважении, вы не сваха, так что не говорите того, в чем не разбираетесь, это моя поляна!“ Гузеева никогда за словом в карман не полезет, и мы давай между собой выяснять, кто что думает, но все по делу», — объясняла она.

Сябитова считает Гузееву своей семьей.

«Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы не можете. За нее глотку порву!» — сказала сваха в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Кроме того, у Гузеевой был конфликт с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, который с 2020 года регулярно публиковал в личном блоге в социальных сетях смонтированные по следам передачи «Давай поженимся!» ролики с артисткой.

В эфире Первого канала актриса не выдержала и заявила, что комик ее «задолбал». Это произошло, когда героиня «Давай поженимся!» рассказала историю о том, как неудачно смешала квас и пиво и провела ночь с бывшим возлюбленным в попытках справиться с метеоризмом. По словам участницы, она считала, что газы выходят тихо.

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, ну просто задолбал», — заявила после оглашения истории Гузеева.

Конфликт между комиком и актрисой разрешился во время совместных съемок в комедии «Теща», где телеведущая сыграла мать семейства, а юморист — непутевого зятя.

В июне текущего года Ларису Гузееву заподозрили в причастности к обману людей на сотни тысяч долларов. По словам пострадавших от действий мошенников, звезда распространяла информацию о виллах на Бали, которые по низкой цене продавал бизнесмен Сергей Домогацкий. Когда пришло время сдавать объекты в пользование, предприниматель исчез с радаров.

Гузеева начала сниматься в рекламе Домогацкого в 2022 году. Предприниматель предлагал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов. В видеоролике она шла с ним по пирсу возле строящегося комплекса и брала у него интервью.

27 человек проявили интерес к предложению Домогацкого и решили приобрести виллы. Однако позже они узнали, что строительство приостановлено из-за запрета индонезийских властей, которые выделили эту землю под плантации. Оказалось, что договоры, заключенные Домогацким с клиентами, были фиктивными. Шесть человек обратились с заявлениями в полицию. Сообщалось, что бизнесмен получил около $8 млн. Пострадавшие также потребовали проверить Гузееву на возможное соучастие в мошенничестве.

Гузеева заявила, что сама стала жертвой аферы со строительством вилл на острове Бали. Ролик с комментарием звезды шоу «Давай поженимся!» опубликовал Telegram-канал «112». На видео артистка отрицает свою вину и причастность, отмечая, что помимо нее скандальный проект застройщика Сергея Домогацкого рекламировали и другие знаменитости.

«Вот вам не стыдно, скажите, пожалуйста? Вы не имеете к этому отношения. Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали именно Домогацкого. <…> Ко мне могла бы быть какая-то предъява, если бы я была с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила», — рассказала Гузеева.

