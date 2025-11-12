Гузеева отреагировала на обвинения в рекламе скандальных вилл на Бали Гузеева заявила, что сама стала жертвой обмана о строительстве вилл на Бали

Ведущая Лариса Гузеева заявила, что сама стала жертвой аферы со строительством вилл на острове Бали. Ролик с комментарием звезды шоу «Давай поженимся» опубликовал Telegram-канал «112». На видео артистка отрицает свою вину и причастность, отмечая, что помимо нее скандальный проект застройщика Сергея Домогацкого рекламировали и другие знаменитости.

Вот вам не стыдно, скажите, пожалуйста? Вы не имеете к этому отношения. Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали именно Домогацкого. <…> Ко мне могла бы быть какая-то «предъява», если бы я была с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила, — рассказала Гузеева.

До этого телеведущая намекнула в соцсетях на лицемерие и непорядочность телеведущей Леры Кудрявцевой после выхода выпуска шоу «Звезды сошлись», где обсуждался скандал с виллами на Бали от застройщика Сергея Домогацкого. По ее словам, Кудрявцева ранее говорила слова поддержки, но почему-то не сообщила о передаче. Гузеева также заявила, что сама Кудрявцева далеко не чужой человек бизнесмену. Однако, по словам актрисы, этот факт не был озвучен в студии программы.