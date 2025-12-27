Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 02:11

«Искренний союз»: Путин получил новогоднее поздравление от мирового лидера

Ким Чен Ын направил Путину новогоднее поздравление от правительства КНДР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с наступающим 2026 годом. Политик от имени правительства и народа своей страны выразил теплые пожелания российскому руководству и гражданам, текст был опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Уважаемый товарищ! От имени правительства КНДР и корейского народа я выражаю Вам и через Вас правительству Российской Федерации и братскому российскому народу самые теплые и искренние наилучшие пожелания по случаю нового, 2026, года, — указано в сообщении.

В послании подчеркивается высокий уровень двусторонних отношений. Ким Чен Ын отметил, что в 2025 году корейско-российские связи значительно укрепились, превратившись в «самый искренний союз», где народы делят «кровь, горе и радость в одном окопе».

Лидер КНДР выразил уверенность в нерушимости отношений и единства двух стран, заявив, что «справедливость, правда, победа и слава» всегда будут сопутствовать России и ее президенту. В заключение послания Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в работе, а российскому народу — счастья и процветания.

Ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму своему коллеге из Северной Кореи, Путин обратил внимание на героизм военных из КНДР в Курской области.

Ким Чен Ын
Владимир Путин
поздравления
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Рождественский подарок»: Трамп прокомментировал бомбардировку в Нигерии
«Никогда не интересовало»: Роднина высказалась о гражданстве США
Российский офицер воздушной атакой спровоцировал бегство бойцов ВСУ
Две женщины получили ранения после атаки под Белгородом
«Искренний союз»: Путин получил новогоднее поздравление от мирового лидера
Петербургский суд рассмотрит дело о махинациях с «самострелами»
Марионетка Горбачева или последний защитник СССР: кем был Геннадий Янаев
Жалобу задавившего младенца воронежца отклонили
«Шоу отпетых мошенников»: в ГД высмеяли будущую поездку Зеленского в США
«Эго не позволит»: Пушков предсказал действия Трампа по Украине
Фаза Луны сегодня, 27 декабря: день иллюзий и отмены платежей
Мужчина набросился с ножом на женщин в Париже
Стало известно, кому принадлежит брошенный ВСУ в Гуляйполе ноутбук
«Верный — не значит умный»: как русофоб Вадефуль стал главой немецкого МИД
Трамп сделал бездоказательное утверждение о российской экономике
Ушел из жизни гитарист группы The Cure
Путин обратился к сотрудникам МЧС с поздравлениями
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 декабря 2025 года
Врачи без сертификата получили в России послабление
НАБУ раскрыло схему «откатов» в Минобороны Украины
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.