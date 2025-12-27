«Искренний союз»: Путин получил новогоднее поздравление от мирового лидера

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с наступающим 2026 годом. Политик от имени правительства и народа своей страны выразил теплые пожелания российскому руководству и гражданам, текст был опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Уважаемый товарищ! От имени правительства КНДР и корейского народа я выражаю Вам и через Вас правительству Российской Федерации и братскому российскому народу самые теплые и искренние наилучшие пожелания по случаю нового, 2026, года, — указано в сообщении.

В послании подчеркивается высокий уровень двусторонних отношений. Ким Чен Ын отметил, что в 2025 году корейско-российские связи значительно укрепились, превратившись в «самый искренний союз», где народы делят «кровь, горе и радость в одном окопе».

Лидер КНДР выразил уверенность в нерушимости отношений и единства двух стран, заявив, что «справедливость, правда, победа и слава» всегда будут сопутствовать России и ее президенту. В заключение послания Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в работе, а российскому народу — счастья и процветания.

Ранее российский лидер направил поздравительную телеграмму своему коллеге из Северной Кореи, Путин обратил внимание на героизм военных из КНДР в Курской области.