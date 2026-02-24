Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 10:35

Лукашенко обратился к народу Эстонии с важным посланием

Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем независимости. Глава государства выразил мнение, что Минск и Таллин смогут преодолеть трудности на пути возобновления взаимного диалога. Текст поздравления представлен на сайте президента РБ.

Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили, — отметил Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил о втягивании мира в новую безумную гонку вооружений, включая ядерные, на фоне роста военных бюджетов НАТО и ускорения милитаризации Евросоюза. Он отметил, что Запад сознательно нагнетает военную истерию, и особенно это касается западных соседей республики.

Кроме того, Лукашенко сообщил о поддержке идеи создания союза государств, подвергшихся санкциям, с которой к нему обратилось Министерство иностранных дел России. Белорусский лидер отметил, что сейчас под прямыми ограничениями находятся уже пятьдесят стран мира.

