18 марта 2026 в 17:25

США покусились на ядерные материалы Ирана

Администрация США рассматривает различные сценарии действий в отношении Ирана, включая вывоз ядерных материалов с его территории, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Поводом для обсуждения стал вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп считать операцию против Ирана успешной без изъятия ядерного топлива, передает Reuters.

Ливитт подчеркнула, что не станет давать прогнозов относительно будущих действий Вашингтона или исключать какие-либо из них.

Для него это один из рассматриваемых вариантов действий. Но я не буду давать комментарии на этот счет или исключать данный вариант действий, — сказала она.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает от МАГАТЭ и мирового сообщества жесткой реакции на обстрел иранской атомной электростанции «Бушер». По ее словам, подобные атаки на ядерные объекты недопустимы и требуют немедленной оценки со стороны профильных международных институтов.

Прежде гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что неизвестные силы ударили вечером 17 марта по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер». По его словам, это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Москва

Общество

Общество

