В США оценили позиции Трампа перед встречей с Си Цзиньпином Politico: позиции Трампа на переговорах с Си Цзиньпином будут слабыми

Позиции президента США Дональда Трампа на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином будут слабыми, сообщило издание Politico со ссылкой на экс-помощника заместителя советника по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша — младшего Зака Купера. По его мнению, американский лидер отправился в КНР в роли просителя.

Купер отметил, что команде Трампа будет непросто. Он считает, что глава Белого дома отправился в Пекин, находясь в слабой позиции.

Ранее Китай указал США на четыре темы, которые не подлежат обсуждению при визите президента США Дональда Трампа в Пекин. Так, красными линиями стали тайваньский вопрос, демократия и права человека, политическая система, а также право Китая на развитие.

До этого Трамп, отвечая на вопросы журналистов, назвал США и КНР двумя мировыми сверхдержавами. При этом он особо подчеркнул, что американская армия является самой мощной на планете, а китайская занимает второе место. Визит главы Белого дома в Китай продлится с 13 по 15 мая, у него запланировано несколько совместных мероприятий с Си Цзиньпином.