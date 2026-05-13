Трамп назвал два государства, которые считает сверхдержавами

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, назвал Соединенные Штаты и Китайскую Народную Республику двумя мировыми сверхдержавами. При этом он особо подчеркнул, что американская армия является самой мощной на планете, а китайская занимает второе место.

США и КНР— две сверхдержавы, — заявил американский лидер.

Трамп отправится в Пекин 13–15 мая, где у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально визит должен был состояться еще в конце марта — начале апреля, но был перенесен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, связанной с конфликтом вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай будет чрезвычайно насыщенным по содержанию и обе столицы придают этому событию первостепенное значение. О точных сроках поездки Кремль проинформирует мировую общественность синхронно с китайскими товарищами.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность организации визита американского лидера в Российскую Федерацию в ближайшее время. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что такая встреча в настоящее время даже не значится в повестке дня.