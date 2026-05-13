13 мая 2026 в 04:31

Трамп назвал два государства, которые считает сверхдержавами

Трамп перед визитом в Пекин заявил, что считает США и Китай сверхдержавами

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, назвал Соединенные Штаты и Китайскую Народную Республику двумя мировыми сверхдержавами. При этом он особо подчеркнул, что американская армия является самой мощной на планете, а китайская занимает второе место.

США и КНР— две сверхдержавы, — заявил американский лидер.

Трамп отправится в Пекин 13–15 мая, где у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Изначально визит должен был состояться еще в конце марта — начале апреля, но был перенесен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, связанной с конфликтом вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай будет чрезвычайно насыщенным по содержанию и обе столицы придают этому событию первостепенное значение. О точных сроках поездки Кремль проинформирует мировую общественность синхронно с китайскими товарищами.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность организации визита американского лидера в Российскую Федерацию в ближайшее время. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что такая встреча в настоящее время даже не значится в повестке дня.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

