День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 03:14

В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию

Песков: вопрос визита Трампа в Россию пока не находится на повестке дня

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность организации визита американского лидера Дональда Трампа в Российскую Федерацию в ближайшее время. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что такая встреча в настоящее время даже не значится в повестке дня, пишет РИА Новости.

Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня, — сказал Песков.

Ранее сам Трамп не исключил, что может приехать в Россию в этом году в рамках урегулирования украинского кризиса. Глава государства также отметил, что конфликт на Украине постепенно близится к завершению.

При этом Трамп отрицательно ответил на вопрос, удалось ли ему достичь с российским коллегой Владимиром Путиным взаимопонимания относительно того, что Донбасс должен полностью находиться в составе РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что одним из ключевых условий для мирного урегулирования с Киевом является вывод украинских войск с территории Донбасса, который выбрал жизнь в составе России.

В данный момент американский лидер находится на пути в Китай. Там он проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Борт главы государства вылетел с базы ВВС Эндрюс примерно в 21:37 мск и взял курс на Аляску для дозаправки, откуда направится непосредственно в китайскую столицу.

Власть
Дмитрий Песков
Дональд Трамп
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки дрона ВСУ упали на предприятие в Краснодарском крае
Минобороны РФ сравнило поведение ВСУ во время режима тишины к 9 Мая
В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию
Известная певица более восьми часов пробыла в полицейском участке
SHOT: минимум 17 взрывов прогремело в районе Анапы
Тысячи украинцев готовы сменить европейский быт на российский
Экс-замглавы Минприроды РФ объявлен в розыск
Концерт культовой метал-группы в Греции привел к землетрясению
Кадры пожара у кремля в Измайлово появились в Сети
Без ведома Трампа: корабли Франции и Британии идут в Ормуз — НАТО все?
Зеленского уличили в попытке купить у боснийских мусульман оружие
Иран назвал США пять условий, при которых возобновит переговоры
Запад в панике: Иран готов обрушить мировой интернет-трафик — что дальше
Ведущий программы «До и после полуночи» скончался в возрасте 75 лет
Зеленский согласовал санкции против российских «гигантов»
Роспотребнадзор озвучил, кто считается главным переносчиком хантавируса
Школьная учительница Путина дала характеристику бывшему ученику
Каждый пятый с энцефалитом: как спастись от клещей. Полный ликбез от врача
«Цель — медаль Олимпиады»: теннисистка Абраамян о победах и главной мечте
Пожар разгорелся на территории кремля в Измайлово
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.