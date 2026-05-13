В Кремле пояснили, обсуждается ли вопрос визита Трампа в Россию Песков: вопрос визита Трампа в Россию пока не находится на повестке дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность организации визита американского лидера Дональда Трампа в Российскую Федерацию в ближайшее время. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что такая встреча в настоящее время даже не значится в повестке дня, пишет РИА Новости.

Нет. Такого визита сейчас нет на повестке дня, — сказал Песков.

Ранее сам Трамп не исключил, что может приехать в Россию в этом году в рамках урегулирования украинского кризиса. Глава государства также отметил, что конфликт на Украине постепенно близится к завершению.

При этом Трамп отрицательно ответил на вопрос, удалось ли ему достичь с российским коллегой Владимиром Путиным взаимопонимания относительно того, что Донбасс должен полностью находиться в составе РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что одним из ключевых условий для мирного урегулирования с Киевом является вывод украинских войск с территории Донбасса, который выбрал жизнь в составе России.

В данный момент американский лидер находится на пути в Китай. Там он проведет переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Борт главы государства вылетел с базы ВВС Эндрюс примерно в 21:37 мск и взял курс на Аляску для дозаправки, откуда направится непосредственно в китайскую столицу.