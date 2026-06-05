«Переслушайте»: Песков назвал серьезным ответ Путина на письмо Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал серьезным ответ российского лидера Владимира Путина на письмо президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент NEWS.ru. Пресс-секретарь главы государства посоветовал переслушать выступление президента тем, кто считает иначе.

Вы слышали, какой был серьезный ответ. Если вы считаете несерьезным ответом, то значит, вы не слышали. Переслушайте, — сказал Песков.

Отвечая на письмо украинского лидера, президент России призвал его не бояться и идти на выборы. Путин напомнил, что удержание власти вне рамок конституции является узурпацией и уголовным преступлением.

Также российский лидер рассказал о недавней встрече российского бизнесмена с украинским президентом в Киеве. Путин заявил, что Зеленский через неназванного предпринимателя просил о переговорах с Россией.

Помимо этого, Путин поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за «работу над манерами» Зеленского. По его словам, работа над этим аспектом еще не завершена.