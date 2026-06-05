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05 июня 2026 в 18:17

Путин поблагодарил Трампа за работу над манерами Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Российский лидер Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за «работу над манерами» президента Украины Владимира Зеленского. Он также отметил, что работа над этим аспектом еще не завершена. Трансляция ведется на Rutube-канале Росконгресса.

Что касается манер [Зеленского]. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, является полезной, но есть еще над чем работать. Надо продолжать, — заявил Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что бегло посмотрел открытое письмо президента Украины. Документ передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также Путин призвал Зеленского не бояться и идти на выборы. Российский лидер напомнил, что удержание власти вне рамок конституции является узурпацией и уголовным преступлением.

До этого президент России заявил, что пока не видит смысла во встрече с украинским коллегой. Зеленский предложил Путину в письме провести встречу в третьей стране и закончить боевые действия.

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