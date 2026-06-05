«Песков подсунул»: Путин сообщил о беглом просмотре «бумажки» Зеленского

Российский лидер Владимир Путин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что бегло посмотрел открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что документ передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо. Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана. Честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я ее посмотрел. Бегло, но тем не менее, — сказал Путин.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что письмо президента Украины Путину нацелено на срыв любых возможных переговоров с Москвой, а не на их начало. По его словам, обращение написано в духе, исключающем конструктивный диалог. Экс-премьер также обратил внимание на то, что в письме отсутствуют конкретные предложения о заключении мира и какие-либо компромиссы.

До этого Путин заявил, что определяющим для политика остается не возраст, а дееспособность и работоспособность. По его словам, некоторые коллеги, которые постарше, все равно демонстрируют достаточную энергию.