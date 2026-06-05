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05 июня 2026 в 18:13

«Песков подсунул»: Путин сообщил о беглом просмотре «бумажки» Зеленского

Путин сообщил, что бегло посмотрел подсунутое Песковым письмо Зеленского

Петербургский международный экономический форум Петербургский международный экономический форум Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российский лидер Владимир Путин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что бегло посмотрел открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что документ передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо. Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана. Честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я ее посмотрел. Бегло, но тем не менее, — сказал Путин.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что письмо президента Украины Путину нацелено на срыв любых возможных переговоров с Москвой, а не на их начало. По его словам, обращение написано в духе, исключающем конструктивный диалог. Экс-премьер также обратил внимание на то, что в письме отсутствуют конкретные предложения о заключении мира и какие-либо компромиссы.

До этого Путин заявил, что определяющим для политика остается не возраст, а дееспособность и работоспособность. По его словам, некоторые коллеги, которые постарше, все равно демонстрируют достаточную энергию.

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