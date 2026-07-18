Японская активистка попросила Путина защитить животных от жестокости Японка обратилась к Путину из-за жестокого обращения с собакой Ван Ван в Китае

Японская активистка обратилась в социальных сетях к президенту России Владимиру Путину с призывом обратить внимание на проблему жестокого обращения с животными. В своем посте она рассказала о случае с собакой по кличке Ван Ван, которая, по ее словам, стала жертвой издевательств со стороны подростков в Китае.

Активистка заявила, что пятеро 14-летних подростков облили собаку бензином и подожгли ее, а происходящее снимали на видео. По ее словам, животное продолжало страдать даже после поджога, а трое щенков Ван Ван также были убиты.

Она утверждает, что перед смертью собака, несмотря на тяжелые травмы, подошла к телам своих щенков и в последний раз проявила к ним заботу. После гибели животного, как написала активистка, ее тело расчленили.

В публикации также говорится, что случаи жестокого обращения с животными в Китае не являются единичными. По словам японки, видео издевательств распространяются ради внимания и популярности, а зоозащитники внутри страны пытаются бороться с подобными явлениями.

Она подчеркнула, что ее обращение не направлено против Китая, а связано с желанием привлечь внимание к защите животных. Активистка призвала людей рассказывать об истории Ван Ван и становиться «голосом тех, кто не может говорить».

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