Родившая девятерых детей кубанка попросила Путина учредить новый праздник

Жительница кубанского села Соленое Юлия Мородина, родившая девятерых детей, попросила президента России Владимира Путина учредить День многодетной семьи, пишет RT. Женщина написала российскому лидеру соответствующее письмо. По ее мнению, такой праздник следует отмечать в сентябре.

Сегодня многодетные семьи постепенно становятся опорой и ориентиром для всей России. Но, к сожалению, у нас до сих пор нет своего официального праздника — Дня многодетной семьи. При этом во многих регионах он уже сложился по народной инициативе, — отметила Мородина.

Ранее депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что прожиточный минимум для многодетных семей нужно пересчитать с учетом реальных расходов на детей. Так он прокомментировал новый закон, который позволяет многодетным семьям сохранять единое пособие даже при превышении среднедушевого дохода над прожиточным минимумом, но не более чем на 10%.