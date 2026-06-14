В Госдуме предложили расширить меры поддержки многодетных семей

Прожиточный минимум для многодетных семей нужно пересчитать с учетом реальных расходов на детей, заявил NEWS.ru заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. Так он прокомментировал новый закон, который позволяет многодетным семьям сохранять единое пособие даже при превышении среднедушевого дохода над прожиточным минимумом, но не более чем на 10%. Выплата при этом составит 50% от регионального прожиточного минимума ребенка, пояснил парламентарий.

[Предлагаю] пересчитать прожиточный минимум для многодетных семей отдельно, включив в него реальные расходы на детей: одежду, школьные товары, секции, лекарства. Сегодня эти статьи расходов не учитываются или недооцениваются, что занижает реальную потребность семьи. Также для семей с тремя и более детьми надо отменить оценку имущества при назначении пособия. Многодетная семья может нуждаться в большой квартире или доме, во втором автомобиле. Сейчас это часто становится причиной отказа, даже если доход низкий. [Нужно] сделать порог в 10% не фиксированным, а привязанным к количеству детей: чем больше детей, тем выше допустимый порог превышения. Для семьи с тремя детьми — 15%, с четырьмя детьми — 20%, с пятью и более — 25%, ― сказал Панеш.

Депутат отметил, что реальные расходы многодетной семьи гораздо выше официального прожиточного минимума. Он также предложил ввести систему плавного снижения вместо резкого отсечения пособия при превышении дохода на 10%.

Например: при превышении дохода на 10-20% пособие сохраняется в размере 50%, при превышении на 20-30% — 25%, и только при превышении более 30% — пособие отменяется. Это позволит семье не бояться зарабатывать больше и постепенно выходить из зоны поддержки без шока для бюджета, ― высказался Панеш.

Ранее депутат Госдумы Мария Дробот заявила, что многодетные семьи должны получить беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. По ее словам, также необходимо ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.